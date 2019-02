Ribeirão do Pinhal concorre ao Miss Paraná

Será na terça-feira

Josilene Braz da Silva (fotos), 20 anos, é a representante de Ribeirão do Pinhal no concurso Miss Paraná 2019 Be Emotion, evento que acontece na próxima terça-feira, dia cinco, no Teatro Positivo, em Curitiba. Ela concorrerá com outras 28 jovens que buscam o título de mais bela do Paraná.

O concurso contará com várias etapas que durarão três dias. As misses devem chegar no Hotel Radisson no domingo (03) onde terão vários compromissos. As meninas farão fotos oficiais em pontos turísticos da capital, ensaios, entrevistas com um júri especializado, desfiles e jantares em renomados restaurantes.

A iniciativa é organizada pela BMW Eventos, e será transmitida pela Band Paraná, TV Maringá, Tarobá Cascavel e Tarobá Londrina, no sábado (nove de fevereiro), às 22h, com supervisão do Miss Brasil BE Emotion. A eleita a Miss Paraná Be Emotion 2019 terá uma vaga no concurso Miss Brasil Oficial.

Josilene foi eleita no concurso municipal realizado no dia 06 de setembro do ano passado, organizado pelo Departamento Municipal de Cultura. Desde então a jovem tem se dedicado a preparação para o concurso, com exercícios físicos, cuidados na alimentação e preparação para oratória. “Depois do concurso passei pela nutricionista que me ajudou na alimentação, para maior definição do corpo. Também continuei fazendo academia o que ajudou muito”, afirma a Miss.

A jovem que é estudante de História, está com expectativas positivas e sente estar vivendo um momento muito especial. “Nunca imaginei participar de um concurso tão grande como é o Miss Paraná Be Emotion. Estou muito emocionada e já me sinto uma vencedora. Quero conhecer pessoas e ajudar e ser ajudada. Felicidade e gratidão define isso e coloco tudo nas mãos de Deus”, enfatiza Josilene.

Muitos especialistas afirmam que a função de Miss vai muito além da beleza, que é preciso ter inteligência, carisma e preocupação social. Josilene mesmo antes de ser Miss Ribeirão do Pinhal já era engajada em causas sociais. No fim de ano pela segunda vez ela contribuiu com a campanha de cartinhas de natal das crianças da Escola de Tempo Integral Padre Luiz Gonzaga de Souza Vieira, ajudando 130 menores de 5 a 11 anos, que escreveram cartas para o Papai Noel com seus pedidos de Natal e todas foram adotadas. Na festa de Natal do comércio local, que teve a feira natalina para ajudar as entidades, Josilene contribuiu com uma das atrações, organizando e apresentando um desfile de moda com as tendências primavera/verão. Também contribuiu com a ação proposta pela organização do Miss Paraná, incentivando e mobilizando pessoas para doar sangue.

Para participar do concurso a Miss está contando com o apoio da Prefeitura, da Loja Algodão Doce, de Mikael Tidre Fotografias, de Foto Spitzer, de Milênio Calçados, da nutricionista Priscila Pavelski e do cabeleireiro Bruno Murakami. “Agradeço a todos que tem me ajudado, em especial a minha querida mãe que abraçou esse sonho junto comigo e ao Bruno que proporcionou os cuidados com meus cabelos e conseguiu o patrocínio do vestido de gala com ateliê Velluc de Londrina. Sem vocês nada disso seria possível”, desabafa a Miss.

Depois de 45 anos Ribeirão do Pinhal volta a enviar uma representante, escolhida por concurso aberto, para participar do Miss Paraná. A última Ribeiro-Pinhalense que se tem registro de ter participado do Miss Paraná Oficial foi Sandra Marins, em 1974. “Nunca vou me esquecer dessa emoção e da festa com a qual fui recebida quando voltei de Curitiba de participar do Miss Paraná, com carreata, entrega da chave da cidade e um baile. Muitas saudades”, relembra. Sandra que era filha de um dos primeiros comerciantes da cidade e agora é diretora de um colégio em São Paulo e professora universitária(Texto: Priscila Dutra/Imagens: Spitzer Fotos).