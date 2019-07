Santo Antônio ganha rolo compactador de R$ 332 mil

Em cerimônia simbólica com Ratinho Junior e Romanelli

Pavimentação de ruas, melhoria em quadras poliesportivas, revitalização de praça, construção de barracões industriais e compra de equipamentos rodoviários são os principais investimentos que 15 municípios da região Norte do Paraná farão com apoio do Governo do Estado. Nesta quinta-feira (25), o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega,além de deputados, entregaram os editais de licitação e homologação dos projetos.

Os investimentos somam R$ 10,2 milhões, em 22 editais. Desse total, R$ 4 milhões são do Programa de Transferência Voluntária da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a fundo perdido. O restante é com recursos do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha operacionalizada em parceria pela Fomento Paraná e a Secretaria do Desenvolvimento Urbano.

Os convênios, afirmou o governador, garantem melhorias na infraestrutura dos municípios e um atendimento de qualidade em diversas áreas. “O trabalho junto com os municípios é constante, fruto da economia que fizemos cortando vários gastos que não eram prioridades no governo”, disse. “Temos que acompanhar o crescimento dos municípios e ser parceiros das prefeituras”, afirmou.

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli junto com o governador fizeram a entrega simbólica para os secretários de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza, e Serviços e Obras Públicas, José Panegada (fotos), de Santo Antônio da Platina.

O valor é de R$ 332,300 (trezentos e trinta e dois mil e trezentos reais), para a aquisição de um rolo compactador vibratório autopropelido.

O maquinário estará na cidade no prazo de duas semanas aproximadamente.