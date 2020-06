Sebrae e SRI promovem trilhas de inovação on-line no Norte Pioneiro

Workshops voltados a professores, estudantes e empresários

O Sebrae/PR e o Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRI) abriram inscrições para quatro trilhas de inovação. Neste ano, por causa das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, as Genius Trilhas serão realizadas on-line. Elas combinam workshops sobre temas relevantes e atuais para o desenvolvimento de projetos e empresas inovadores e podem ser feitas por professores, estudantes e comunidade geral. A participação é gratuita. Os melhores projetos serão selecionados para a Geniuscon 2020 que, neste ano, deve ser realizada de forma virtual.

O objetivo das trilhas é ajudar os participantes a desenvolverem uma ideia e transformá-la em negócio por meio de metodologias e ferramentas inovadoras e ágeis. Representam uma oportunidade para testar um produto ou serviço ou mesmo ajudar nos projetos de outros empreendedores. As quatro trilhas são voltadas a públicos-alvo diferentes. A Genius Trilha Agro é destinada a projetos nas áreas de Agronegócio, Alimentos e Bebidas e a cadeia de valor desses segmentos. As atividades vão de 16 de junho a 28 de julho e os encontros serão on-line, sempre das 19h às 21h. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/2MuDoWU.

Também há trilhas específicas para alunos do Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Jacarezinho e para os que frequentam as aulas da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) – Campus Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio. A primeira começa no dia 15 de junho e vai até 27 de julho. Os encontros serão das 14h às 16h e as inscrições podem ser feitas pelo site: https://bit.ly/2MoOAnZ. A segunda vai de 17 de junho a 29 de julho, das 19h às 21h. Inscrições pelo link: https://bit.ly/2Y0Glns. Também haverá uma trilha aberta a toda comunidade do norte pioneiro do Paraná, que começará em 18 de junho e irá até 30 de julho, das 19h às 21h. Para se inscrever, basta acessar o endereço: https://bit.ly/2AwgMml.

Os conteúdos das trilhas abrangem temas como inovação e startups, ideação, consumidor 4.0, prototipagem, canvas e pitch. Também haverá consultorias on-line. Além de alunos do ensino técnico e superior, e empresários, também há trilhas em andamento voltadas para professores. O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, diz que as trilhas para os docentes foram formatadas para disseminar a cultura da inovação. O objetivo é atingir cerca de 150 educadores.

Se houver demanda, abriremos mais vagas. É importante eles conhecerem os conteúdos para trabalhar com os alunos”

Capello diz que as startups que surgirem das trilhas serão acompanhadas pelo Sebrae/PR e os melhores projetos participarão da Geniuscon 2020. No ano passado, o evento reuniu mais de 5 mil participantes no Centro de Eventos de Jacarezinho. Neste ano, com as restrições para a aglomeração de pessoas, o consultor diz que o Sebrae/PR está repensando toda a organização para que a programação seja realizada de forma virtual.

O presidente do SRI, Kleyton Smentkoski, destaca que as trilhas são a base para a realização da Geniuscon e parte das ações desenvolvidas pelo grupo para potencializar o desenvolvimento local por meio da inovação.

“Precisamos preparar as startups e motivar alunos e empresários a criar novas ideias de negócio”, afirma. Segundo Smentkoski, o SRI continua trabalhando de forma remota nesse novo contexto. “A Geniuscon on-line vai ampliar o alcance do evento, vamos atingir mais pessoas até de outros municípios da região”, aponta. As Genius Trilhas são realizadas pelo Sebrae/PR e SRI, com apoio da governança do território formada por 29 entidades parceiras.