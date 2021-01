Novo comandante trabalhou vários anos em Brasília

Aconteceu recente cerimônia de transferência de comando no Tiro de Guerra 05-004, em Santo Antônio da Platina. No lugar do sargento Marcos Santos entrou o sargento Edevilson Buthencourte dos Santos. O evento contou com a presença do prefeito Professor Zezão, entre outros.

Houve troca de homenagens, muita emoção e a certeza de que o bom trabalho vai continuar.

A unidade militar, que está instalada à rua Coronel Capucho, 1004, centro da cidade, abriga os chamados atiradores, jovens de 18 anos que também recebem noções de cidadania e patriotismo e ao longo do serviço participam de eventos na cidade.

O TG é um dos mais antigos do Paraná, tendo sido criado em 1929.

Santos é casado, tem dois filhos, experiente, já passou por vários estados como Mato Grosso do Sul (Ponta Porã),Minas Gerais (Três Corações) e Santa Catarina (São Miguel do Oeste).tendo participado de Regimentos de Cavalarias.

Em novembro de 2020, recebeu homenagem da Câmara de Vereadores. Na ocasião, a autoridade recebeu uma moção de aplausos e reconhecimento pelos bons serviços prestados em prol da comunidade local.

Buthencourte sabe da importância do Tiro de Guerra na formação do jovem cidadão, com valores éticos e morais, e nas ações de apoio ao município. Ele é natural de Rolândia(PR), mas já passou por vários estados e cidades, como Manaus, no Amazonas, e em Brasília.

Prestou serviços para a Presidência da República e viajou para várias partes do mundo fazendo a segurança da então presidente Dilma Rousseff, como por exemplo Nova Iorque, na sede da ONU(Organização das Nações Unidas). Também integrou a Força de Paz do Brasil no Haiti.