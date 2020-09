Advogado Diego Abdalla anuncia pré-candidatura a vereador (vídeo)

Advogado, professor e membro atuante da sociedade de Santo Antônio da Platina

O advogado e professor Diego Abdalla de Oliveira (fotos), 30 anos, anunciou no início desta semana, em visita de cortesia ao npdiario, sua pré-candidatura a vereador em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado do colega causídico Jefoni Nogari.

Ele, que é casado com Aline, foi aprovado em diversas instituições (como UENP, UEL, UEM, UFPR e UTFPR), graduou-se em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e possui pós-graduações em Direito Administrativo, em Direito Eleitoral e em Direito Tributário – além de estar cursando atualmente sua quarta especialização, em Direito Administrativo Aplicado a Pequenos e Médios Municípios, também na UENP.

Residindo durante praticamente toda sua vida na cidade, é advogado militante na Comarca, já atuou como Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores local, é professor na Fanorpi e pessoa atuante na sociedade platinense, participando do MFC (Movimento Familiar Cristão), Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão (MESC) e membro integrante e técnico do Conselho Diocesano de Leigos (o qual visa, entre outras coisas, formar lideranças para o exercício da cidadania).

Entende que, além de boa vontade, os representantes eleitos tenham maior capacitação técnica. “Precisamos entender que aos vereadores cabe discutir e aprovar projetos que serão transformados em leis no município, além de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, avaliar o orçamento municipal e ser uma ponte entre as necessidades da população e o Executivo, que é quem realmente pode realizar as obras e serviços que a população almeja”, observou.

Pela primeira vez colocando seu nome à disposição do grupo político, acredita possuir as condições necessárias para atuar em favor dos platinenses, embasando sua atuação na idoneidade e na legalidade que devem sempre permear o serviço público.

Por fim, destacou confiar na seriedade do trabalho que vem sendo realizado ao longo dos últimos três anos na chapa majoritária e apoia os pré-candidatos à reeleição Professor Zezão e Chico da Aramon.