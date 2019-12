Arilson Chirato toma posse como presidente do PT do Paraná

O mandato será de quatro anos

Neste sábado (14), o deputado estadual Arilson Chiorato (fotos com Gleisi quando visitou o npdiario) tomou posse como novo presidente do Partido dos Trabalhadores do Paraná. Ele estará à frente da presidência do partido no estado pelos próximos quatro anos.

A solenidade aconteceu durante reunião do Diretório Estadual. A nova direção do partido também tomou posse e os membros da Executiva Estadual já realizaram uma primeira reunião para encaminhar os próximos passos no início de 2020.

Empossado, o novo presidente do PT-PR, Arilson Chiorato, parabenizou o ex-presidente do PT-PR, Dr. Rosinha, que conduziu o partido num momento muito conturbado. Arilson disse que não poderia usar outra palavra que não fosse gratidão.

“Quero agradecer e dizer que agora preciso de todas e todos juntos comigo. O PT é feito de cada um e cada uma. Estaremos nos próximos 4 anos dirigindo o partido, e faremos isso de forma conciliadora. O PT precisa mais do que nunca dos petistas e estaremos todos juntos e juntas”, agradeceu o presidente do PT-PR.

Balanço – Na reunião também foi realizado um balanço da gestão que conduziu o partido nos últimos dois anos. Dr. Rosinha agradeceu a todos os companheiros e companheiras que caminharam juntos durante a gestão 2017-2019.

“Foi um período muito difícil. Enfrentamos várias agendas e consequentemente desafios, impostos ao partido, de fora para dentro. Eu sei que nós fizemos bastante coisa e deixamos de fazer um outro tanto. Mas uma certeza eu tenho, que deixamos o partido muito preparado organicamente e politicamente para enfrentar os próximos desafios rumo às eleições de 2020”, destacou.

Arilson Chiorato visitou o npdiario, na companhia de Gleisi Hoffmann, em maio de 2018. Veja: https://npdiario.com/especial/pt-nao-tem-plano-g-afirma-senadora-gleisi-hoffmann/