Inspiradora e explosiva emerge divina e única

Seus hobbies são patins, bike , livros, meditação , visitar belas paisagens, cursos… Gosta muito de estudar e crescer … Esta é a esguia e maravilhosa Caroline Borges Senra (fotos), tem 35 anos e várias profissões. Um encanto de mulher.

A beleza é inebriante e impactante.

Formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício e Estética facial e corporal , é também Terapeuta em barras de Access e cantora. Trabalha na área de dança , com aulas de ballet clássico , dança do ventre , ritmos e step.

Não bastou ser exuberante, ainda criou um programa de emagrecimento chamado Desafio 45 dias , por meio do qual já ajudou mais de 800 pessoas a terem escolhas mais saudáveis com suporte na saúde , bem estar e qualidade de vida.

Filha, sobrinha, prima, neta e amiga de platinenses, atualmente mora em Marialva, cidade perto de Maringá. Nasceu e cresceu em Santo Antônio da Platina, onde morou 25 anos.

Solteira, com multitarefas, é influenciadora.

Hoje, porém, é a meiga, perfeita e extraordinária Gata da Semana.