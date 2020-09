Cambará: Parte da Imprensa divulga feiquinius como se fosse verdade (vídeo)

Presos simplesmente retiraram anteontem terra que estava nas celas e levaram ao pátio

Aplicativo e rede social não são jornais. Por isso, o Jornalismo recomenda apurar as notícias antes de divulgar. Do contrário vira uma barriga, que no jargão da mídia significa publicar fake news(ou feiquinius na versão aportuguesada).

É o que aconteceu mais uma vez: Alguns estão desinformando que um vídeo gravado nesta quinta-feira, dia 24, teria sido feito antes ou durante a fuga dos 36 presos ocorrida na cadeia de Cambará na madrugada da última segunda-feira, dia 21.

O Departamento Penitenciário do Paraná assegurou que as imagens foram feitas durante a limpeza da Cadeia Pública de Cambará e não sábado, domingo e segunda-feira de madrugada.

Segundo o npdiario apurou na manhã desta sexta-feira, dia 25, as picaretas, sacos e carrinhos foram providenciados pelas próprias autoridades para os 95 detentos (todos infectados pela Covid-19) retirarem a terra (do túnel usado na escapada) que estava amontoada nas celas e jogar no pátio nesta quinta-feira para que ontem fosse levada por uma caçamba. Dos 95, 86 preferiram ficar na carceragem e não fugir e os outros nove são os já recapturados.

De fato, eles filmaram a ação e terão pelo menos cerca de seis meses acrescidos na pena , além de obviamente terem sido apreendidos os celulares utilizados.