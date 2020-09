Deputado Anibelli Neto participa da campanha eleitoral no NP (vídeo)

O deputado estadual Antônio Anibelli Neto (fotos), vice-presidente do MDB do Paraná, exercendo seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná, visitou o npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Ele, que é o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e o líder do bloco parlamentar da Oposição MDB e DEM, estava acompanhado do prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, do seu assessor Alcides Ramos e do candidato a prefeito de Conselheiro Mairinck, Dinovan Viana.

Também presentes os candidatos a vice e prefeito, Cláudio Domingues e José Artur Ritti, ambos do MDB.

Torcedor do Coritiba, médico veterinário e advogado, Anibelli Neto em seu primeiro mandato (2011), trabalhou em defesa dos interesses da juventude e dos estudantes (destacando a educação especial), a inclusão de pessoas com câncer e a recuperação de usuários de drogas, período em que desenvolveu vários projetos que se tornaram leis, como por exemplo o que estabelece que o envio de cobranças ocorra com antecedência mínima de dez dias; a que institui a Política Estadual de Valorização do Artesanato; a que institui diretrizes para o Turismo Religioso; e a que institui o pagamento de meia entrada aos portadores de câncer.

Nesse período foi o presidente da Comissão de Turismo e da Comissão Especial da Reforma Política, na Assembleia Legislativa, época em que tomou posição firme contra o “TARIFAÇO” do Detran, proposto pelo Governo, foi contra os aumentos no ICMS e no IPVA, das tarifas de água e de luz, sempre lutando pelas reduções dos valores da energia elétrica rural, inclusive mediando a volta do desconto do ICMS nela incidente.