Esclarecimento sobre ocorrência

CMARO AURÉLIO MAZOLLA e THIAGO JOSÉ CARVALHO BERNARDO , ambos trabalham há anos como vendedores e distribuidores de colchões magnéticos para a empresa LIFE MAG COLCHÕES, de modo que realizam diversas viagens a cidade do interior do estado do Paraná. Todavia, nem sempre as vendas ocorrem à vista, de modo que muitos clientes optam pelo parcelamento na compra, firmando contratos de financiamento com instituições para pagamento das parcelas.

Na data de 21/22/2018, os vendedores foram abordados pela polícia Militar na cidade de Nova Fátima e posteriormente encaminhados para a Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal. Vale ressaltar que, somente ao chegarem à delegacia, ficaram sabendo que um de seus clientes havia acusados ambos do cometimento do crime de estelionato e aplicação de golpe.

Relatam que mais cedo, na mesma data, haviam passado na casa do Sr. João de Campos (cliente), morador do assentamento São Francisco, para visita-lo, e que, em determinado momento, o Sr. João havia mencionado desconfiança no sentido de que os vendedores tivessem clonado seu cartão de crédito e efetuado empréstimos e saques. Em resposta a suspeita do cliente, ambos imediatamente explicaram a logística do funcionamento das vendas no consignado, o e Sr. João relatou que não se lembrava de ter realizado a compra através de empréstimo, que é devidamente comprovados pelos documentos, assinados pelo autor, que, no momento da compra, ainda estava acompanhado de sua filha, Kátia, que autorizou o procedimento estabelecido em 72 (setenta de duas) parcelas de R$ 100,00 (cem reais), e quando foram entregues ainda todos os produtos adquiridos descritos no comprovante de pedido de nº 5071, firmado em 31/07/2018, a) 01 (um) Colchão Top 1,38 x 1.88 Bege – R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa reais); b) 01 (um) Box bege claro 1,38 – R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais); c) 01 (um) Box vermelho 1,38 – R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais); d) 03 (três) travesseiros – R$ 00,00 (brinde).

APÓS PRESTAREM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS, E, CONSIDERANDO QUE TODO O INCIDENTE FORA APENAS UM DESENTENDIMENTO COMERCIAL, MARCO AURÉLIO MAZOLLA E THIAGO JOSÉ CARVALHO BERNARDO DEIXARAM A DELEGACIA, CERTOS DE QUE O CASO SERIA RESOLVIDO SEM MAIORES PROBLEMAS.