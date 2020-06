Facebook troca imagem de matéria

Erro da rede social foi corrigido em poucos minutos

Nota de Esclarecimento: A Senhora Mara Fadel teve sua imagem indevidamente vinculada a matéria divulgada hoje sobre 04 novos casos de COVID 19 Ibaiti, no Facebook do npdiario.

Foi uma falha do sistema eletrônico (Facebook), pois na verdade a Senhora Mara Fadel não está com COVID19. Mara Fadel é pessoa bastante conhecida em Ibaiti, filha do ex-prefeito Roque Fadel. Ela é esposa do médico Dr. Walter Dias Bueno, conhecido ortopedista da região e que também já foi vice-prefeito da cidade. Reiteramos que houve uma falha na divulgação e nos desculpamos com a Senhora Mara Fadel, pela falha involuntária e reiteramos que a referida Senhora não possui qualquer relação com a matéria