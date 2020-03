Idosa com suspeita sai de hospital e rapaz é internado

Neste final de semana em Santo Antônio da Platina

A mulher de 70 anos que estava internada – isolada – num quarto do Hospital Nossa Senhora da Saúde (fotos) desde a última quinta-feira, dia 19, com suspeita de contaminação do coronavírus, foi liberada neste sábado, 21, e está em sua residência, em Santo Antônio da Platina.

A informação, exclusiva, foi passada pelo filho da idosa, que mora no bairro Aparecidinho 1, e exibia evidências fortes de estar com coronavírus ( febre alta, dificuldades respiratórias graves, tosse, entre outros ).

Ela segue em quarentena e o resultado do teste deverá sair na segunda ou terça-feira.

E, neste sábado um rapaz, platinense de 31 anos, foi internado no mesmo hospital, também com possível contaminação. A extração de secreção do nariz e boca e posterior envio ao Lacen (Laboratório Central), de Curitiba, será realizada na segunda-feira.