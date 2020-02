No MDB, João Arruda abre mão para Requião

Ex-senador será candidato a prefeito da Capital

O presidente do MDB de Curitiba, Rogério Carboni, disse neste domingo, 9, que o pré-candidato a prefeito de Curitiba, João Arruda, vai abrir mão da sua vaga no partido para o ex-senador (na foto, com Jorge Garrido, ex-vice-prefeito de Santo Antônio da Platina, na última vez em que esteve no npdiario em agosto de 2018).

“Como Roberto Requião se manifestou interesse em ser candidato a prefeito pelo MDB, é natural que João Arruda abra mão da indicação em favor do senador. Tudo pelo projeto de reconstrução do MDB em Curitiba e no Estado”, disse Carboni.

João Arruda, segundo o presidente do diretório municipal, já se dedica a coordenação do plano de governo emedebista e na formação das chapas de vereadores e prefeitos nas 399 cidades do Paraná. “O João Arruda está integralmente voltado ao plano de governo e, principalmente, na formação das chapas de vereadores. Ele, inclusive, pode ser candidato a vereador para fortalecer a chapa de vereadores em Curitiba”, disse Carboni.

Nesta segunda-feira, 10, a partir das 17h, o MDB fará uma reunião na nova sede (rua Alberto Folloni, 1168) para avaliar o novo quadro sucessório em Curitiba.

