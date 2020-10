Norte Pioneiro em Revista Semanal

Resumo dos últimos dias na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Sem imposições

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse que o Paraná não vai aceitar a modelagem sinalizada pelo governo federal nas novas concessões do pedágio nas rodovias do estado. “Estamos vendo a tentativa do governo federal de impor uma taxa de outorga com o modelo híbrido. Não podemos aceitar esta imposição. Temos de ir contra qualquer coisa que não seja o menor preço. Esta é a hora de nos mobilizarmos”.

Goela abaixo

Romanelli disse que o Governo Federal trata com descaso a bancada paranaense, composta por 30 deputados federais e três senadores. “Querem tratar com crueldade o povo paranaense. O governo federal quer empurrar goela abaixo, de novo, um pedágio caro. É uma perversidade de quem está em Brasília”, disse Romanelli na reunião da Frente Parlamentar de Encerramento dos Contratos de Pedágio.

Norte Pioneiro

Por falar em pedágio, Romanelli e o governador Ratinho Júnior participaram na última quarta-feira, 30, de um encontro autoridades e lideranças da região para debater assuntos referentes à implantação de praças de pedágio em rodovias que passam pelo Norte Pioneiro. O encontro no Palácio Iguaçu respeitou todas as orientações sanitárias, e contou com a presença do bispo dom Manoel Francisco, de Cornélio Procópio e do pastor Paulo Moral, presidente do Conselho de Pastores de Cornélio Procópio, entre outros representantes da região.

Bandeirantes

Em Bandeirantes, Romanelli (PSB) e Ratinho Junior (PSD) participaram do lançamento da pedra fundamental do Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort, terça-feira, 29 (foto principal). O empreendimento será ao lado do Santuário São Miguel Arcanjo, que no mesmo dia comemorou oito anos. O empreendimento da família Ferro vai movimentar mais R$ 150 milhões, que vão alavancar o turismo religioso e de aventura no Norte Pioneiro.

Santo Antônio da Platina

Santo Antônio da Platina está na lista das cinco primeiras cidades do Estado no ITP (Índice de Transparência da Administração Pública), que mede as ações voltadas ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. A lista é elaborada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) após avaliação dos portais da transparência, que analisa a publicação dos boletins epidemiológicos diários (casos confirmados, em investigação, descartados, recuperados e óbitos).

Santo Antônio da Platina II

O TCE também analisa as informações referentes ao atendimento médico de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 além da legislação local (decretos e leis) relacionada à pandemia. Santo Antônio da Platina alcançou 97% em transparência dos gastos do Covid-19 entre os 399 municípios e ocupa o 5º na lista.

Quatiguá

A prefeita Adelita Parmezan (PTB) anunciou pretender construir mais uma escola fundamental em Quatiguá. O projeto prevê a construção de um imóvel com capacidade para atender cerca de 780 alunos. O prédio terá 12 salas, pátio interno, quadra coberta, sala de informática, laboratório e palco para apresentações. A meta é concretizar o projeto já em 2021.

Cornélio Procópio

Dona Amélia (foto acima), mãe do prefeito Amin Hannouche (PSD), de Cornélio Procópio, comemorou 92 anos dia 23 de setembro. Radiante, Amin fez questão de interromper o início da campanha para parabenizar a mãe. O desejo do prefeito é também o da coluna: “Que Deus continue guardando para todos nós!”

Nova Fátima

O atropelamento do policial militar Alan Jones (foto acima), segunda-feira, 28, em Nova Fátima, reforça a luta do deputado Romanelli pela construção de ciclovias não somente no Norte Pioneiro, mas em todo o Paraná. Ciclista, Alan Jones pedalava às margens da rodovia, quando no trevo de acesso a Santo Antônio do Paraíso foi atropelado por um ônibus. A pedido de Romanelli, a Assembleia Legislativa emitiu votos de pesar pelo falecimento do policial.

Siqueira Campos

Quem também nos deixou foi o ex-prefeito de Siqueira Campos, Dirceu Rodrigues (foto abaixo). Embora com comorbidades, ele é mais uma vítima do Covid-19. Ele foi um empreendedor corajoso, que incentivou e impulsionou a industrialização do Norte Pioneiro, garantindo investimentos para atrair a Protork, maior fábrica de motopeças da América Latina.

Siqueira Campos II

Como prefeito, não perdia tempo nem oportunidade. Sempre pensou, articulou, agiu e executou. Arrojado, foi o primeiro prefeito a implantar o transporte gratuito para o trabalhador de Siqueira Campos, que até hoje ainda se mantém. Ele morreu em Curitiba, onde foi sepultado, no mesmo dia em que completou 74 anos.