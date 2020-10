Norte Pioneiro em Revista Semanal

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli defende uma maior participação da sociedade paranaense no processo de discussão sobre as novas concessões de pedágio do Paraná, previstas para 2022. Romanelli quer que todos sejam ouvidos para expressar opinião acerca do modelo a ser adotado para a gestão da malha rodoviária paranaense. Em uma Carta Aberta, a Assembleia Legislativa exige transparência no processo de contratação das novas concessões.

O documento foi emitido pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio, da qual Romanelli faz parte. “Nós queremos tarifas baixas e maior volume de obras, independentemente dos trechos relacionados. Não vamos aceitar a cobrança de outorga, para que os erros e a falta de transparência do passado não se repitam na gestão das rodovias e nos contratos de concessão dos pedágios”, anuncia o deputado. Quem quiser, pode aderir e apoiar os deputados por meio do e-mail de contato da Frente Parlamentar, no endereço fppedagio@assembleia.pr.leg.br .

Norte Pioneiro

Os deputados aprovaram a criação do Circuito Cicloturístico Rota do Norte Pioneiro (fotos). A aprovação aconteceu no Dia Estadual do Turismo Regional, comemorado terça-feira, 6. De autoria dos deputados Romanelli (PSB) e Goura (PDT), o projeto objetiva o incentivo ao uso da bicicleta e ao turismo ecológico, o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e a movimentação da economia de Cornélio Procópio e dos municípios vizinhos.

Com isso, 22 municípios do Norte Pioneiro serão diretamente beneficiados. Integram o Circuito Cicloturístico as cidades de Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Nova Fátima, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Norte Pioneiro 2

Romanelli solicitou ao DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) a construção de terceira faixa na rodovia PR-218, próximo ao trevo de acesso à rodovia PR-092, em Joaquim Távora. O trecho é o único acesso dos motoristas que passam por Guapirama, sentido Joaquim Távora e Carlópolis. A obra vai promover maior segurança aos motoristas do Norte Pioneiro.

O local onde o deputado pede a construção da terceira faixa é uma subida e o trânsito fica muito lento, por conta do tráfego de caminhões pesados, sobretudo os que abastecem a indústria alimentícia do Norte Pioneiro. O requerimento, aprovado pela Assembleia Legislativa, foi encaminhado ao diretor-geral do DER, Fernando Furiatti Saboia.

Cornélio Procópio

O prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche (foto abaixo) esteve em Curitiba. Mesmo com a movimentada agenda em meio ao processo eleitoral, Amim esteve em busca de recursos para o município e aproveitou para encontrar-se com o deputado Romanelli. O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa disse que Amin é um exemplo de gestor, dedicado e muito trabalhador, que está fazendo toda a diferença na prefeitura. “Não é à toa que tem uma enorme aprovação em seu mandato”, resume Romanelli.

Cornélio Procópio 2

Romanelli anunciou nesta semana a liberação de R$ 370 mil para a construção de uma mini-arena esportiva no 3º Colégio da Polícia Militar de Cornélio Procópio. O deputado agradeceu ao governador Ratinho Júnior (PSB) pelo apoio, e incentivo à permanência e manutenção do 3º CPM. O convênio é do programa Paraná Mais Cidade.

Siqueira Campos

Pacientes de Siqueira Campos que solicitaram exames de ultrassonografia, tomografia, ressonância, eletrocardiograma e outros, não estão sendo encontrados pela Secretaria Municipal de Saúde de Siqueira Campos. Os resultados de inúmeros exames estão à disposição dos pacientes, mas eles não foram retirar e não foram localizados. Segundo a Secretaria, muitos pacientes mudaram de endereço ou trocaram o número de telefone. É necessário que pacientes que se submeteram a quaisquer tipos de exames procurem a Secretaria de Saúde para averiguar se o resultado está disponível.

Bandeirantes

Bandeirantes será sede da primeira usina solar da Copel, que está em construção. A linha de distribuição vai conectar os parques geradores à rede da Copel e também está em fase de implantação. A unidade recebeu a parte final das estruturas e módulos fotovoltaicos. A primeira fase da usina deve entrar em operação ainda em esse ano.

Carlópolis

O deputado Romanelli e o secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex (foto) anunciaram a liberação de R$ 786 mil para obras em Carlópolis. Romanelli informa que, deste valor, R$ 500 mil será utilizado para a pavimentação da rua Ataliba Leonel. O restante, R$ 286 mil, será aplicado na obra de construção de uma nova ponte de acesso ao bairro Vista Alegre, na área urbana.