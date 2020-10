Norte Pioneiro em Revista Semanal

Resumo dos últimos sete dias na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Norte Pioneiro

O Curso de Odontologia da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) recebeu nota 4 – classificação de alta qualidade – na primeira avaliação no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes).

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) parabenizou a reitora Fátima Padoan, professores, alunos e toda a comunidade acadêmica pelos resultados e pela contribuição que dão ao futuro do Norte do Paraná e a todo o Estado. “Fico feliz com este resultado, pois batalhamos muito para que o curso fosse oferecido em nossa região em uma universidade pública de qualidade, como é a UENP”, comemora o deputado.

Norte Pioneiro 2

Romanelli destacou também a importância da Ficafé, que aconteceu entre terça (20) e quinta-feira (22), para o fortalecimento da economia do Norte Pioneiro e do crescimento da produção de café de qualidade em todo o Paraná. Romanelli acredita que a Ficafé é uma vitrine que mostra a qualidade do café da região para o Brasil e exterior. “São mais de R$ 12 milhões em negócios gerados com a Ficafé, por meio da comercialização de maquinários, equipamentos e insumos, que atraem expositores e produtores de diversos estados brasileiros e empresários do setor do Brasil e do exterior, interessados em adquirir a produção de café do Norte Pioneiro”, destaca.

Sapopema

A Prefeitura de Sapopema recebeu o repasse de R$ 180 mil para aquisição de um aparelho de ultrassonografia ao Hospital Municipal. O recurso já foi liberado e a Prefeitura efetuou a compra do equipamento.

Sertaneja

Em Sertaneja, a Prefeitura investe em modernização e tecnologia para vencer a dengue, com a aquisição de um sistema com tabletes para os Agentes de Combate a Endemias. Com isso, a Prefeitura quer garantir melhor desempenho e agilidade no combate à doença. Em Sertaneja, são todos contra a Dengue, com a ajuda da tecnologia e o compromisso dos moradores em manter limpos quintais e terrenos vazios, evitando deixar água e lixo acumulados.

Cornélio Procópio

O trabalho realizado pela Prefeitura de Cornélio Procópio nos últimos quatro anos é destaque em todo o Paraná. Além de melhorar toda a infraestrutura urbana e rural, com a manutenção das ruas e estradas rurais, a administração do prefeito Amin Hannouche (PSD) também garante segurança à população, com a nova iluminação de led em cerca de 9 mil pontos em toda a cidade. Foram 3 mil lâmpadas substituídas, sem nenhum acréscimo para a população. A gestão do prefeito Amin Hannouche trabalha forte para deixar Cornélio Procópio cada vez mais linda.

Santa Cecília do Pavão

Romanelli participou nesta semana da entrega de kits de material esportivo para Santa Cecília do Pavão, junto com o assessor de Gabinete da Prefeitura, João Carlos Bizarria, que recebeu mais de 200 itens

contendo bolas de futebol, futsal e basquete, uniformes e redes, entre outros. Os kits são do programa Educação Mais Esporte Transforma Paraná. O deputado destacou o incentivo do Governo do Paraná à prática esportiva nos municípios do Norte Pioneiro e agradeceu ao compromisso e empenho de toda a equipe da Prefeitura. Em especial, às secretárias Claudineia Aparecida Vicente, de Gabinete, e Nadia Francioli Faustino da Luz, de Esporte e Lazer.

Uraí

A Prefeitura de Uraí mantém o compromisso de melhorar a infraestrutura viária em todo o município. Desta vez, os recapes de asfalto estão nas ruas Oridio Ribeiro da Silva, Paranaguá e Lino Nardin. A Prefeitura também está com as obras de construção da creche do Conjunto Sussumo Assanuma (Pantanal) em ritmo acelerado. Depois de vários anos abandonada, a obra foi retomada, com investimentos de mais de R$ 450 mil, com recursos do próprio município.

Salto do Itararé e Carlópolis

