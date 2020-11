Norte Pioneiro em Revista Semanal

Conteúdo do jornalista Valdir Amaral

Inovação

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse que a criação de mais de 200 Colégios Cívico-Militares em 117 municípios do Paraná, anunciada pelo governador Ratinho Júnior (PSC) é uma inovação na educação paranaense.

O parlamentar afirmou que esse é o maior programa do país nessa modalidade e que, com isso, o Paraná vai ser a unidade da federação com o maior investimento no setor. O programa é voltado inicialmente para municípios com mais de dez mil habitantes.

Inovação 2

No Norte Pioneiro, nos três Núcleos Regionais de Educação (Cornélio Procópio, Ibaiti e Wenceslau Braz), 16 municípios aparecem na lista dos que poderão ter 21 Colégios Cívico-Militar. Cabe à comunidade escolar optar ou não por esse modelo, escolhido por meio de votação entre alunos, pais e professores. Até o fechamento da coluna, ainda não havia sido anunciada a decisão final. Na lista dos 16 municípios estão Cornélio Procópio (2), Bandeirantes, Jataizinho, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira e Uraí; Ibaiti (2) e Siqueira Campos, Jacarezinho (2), Cambará, Carlópolis, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina (2); Arapoti e Jaguariaíva (2).

Sapopema

As obras de ampliação da UBS (Unidade Básica de Saúde) Bento José da Costa, em Sapopema, não param. Convênio com o Governo Federal garante R$ 200 mil para a construção de novas salas de atendimentos e convivências. Também serão novos consultórios para melhorar o atendimento à população. Além disso, o investimento em profissionais de saúde é crescente. Nos últimos quatro anos também já foram construídas Unidades de Saúde nos Bairros Lambari e Vida Nova.

Joaquim Távora

As obras de construção do Centro Esportivo e Recreativo Tavorense continuam em andamento. O investimento de mais de R$ 760 mil vai possibilitar à comunidade do bairro Asa Branca o acesso à prática esportiva com qualidade e segurança. O espaço contará com campo de futebol society e quadra de areia, além de arquibancadas e banheiros. Os recursos são do Governo Federal.

Cornélio Procópio

Com total apoio e determinação, as obras de construção do Hospital Regional de Cornélio Procópio passam dos 85% de execução. O deputado Romanelli disse que o hospital representa mais uma luta incansável, com vitória garantida. “Vamos entregar essa unidade para que a população de Cornélio Procópio e toda a região tenha atendimento adequado”, confirma. Segundo ele, várias ações são implementadas para a viabilização desse sonho que está se tornando realidade.

Cornélio Procópio 2

Romanelli, o secretário de Saúde Beto Preto e o prefeito de Cornélio Procópio, Amin José Hannouche (PSD), acompanhados de dezenas de lideranças regionais, visitaram as obras do hospital. Emocionado, Amin disse que “dá um nó na garganta” sempre que pensa nessa obra, que é histórica para o Norte Pioneiro. “Meu coração se aquece, porque sei que estou usando cada voto de confiança depositado em mim para fazer alguma diferença na vida das pessoas. Agradeço a todos que estão envolvidos para garantir a implantação desse hospital”.

Quatiguá

Em Quatiguá, a semana começou com festa.É que o município comemorou 73 anos dia 26 de outubro. Nas palavras da prefeita Adelita Parmezan (PTB) “nada mais justo que parabenizar o povo quatiguaense, pessoas trabalhadoras, sonhadoras e batalhadoras que, com seu trabalho diário, constroem o desenvolvimento e, dentro das possibilidades, não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias para esse município abençoado.”

Parabéns, servidor público

O deputado Romanelli usou as redes sociais para parabenizar o servidor público, que tem um dia dedicado a ele: 28 de outubro. Romanelli disse que os agentes do serviço público trabalham para manter em funcionamento a máquina do Estado. Para ele, o trabalho executado pelos funcionários públicos é de extrema importância para a manutenção da ordem. “Parabéns a todos os servidores públicos municipais e estaduais, que contribuem com o desenvolvimento e fortalecem a democracia em todas as 399 cidades paranaenses!”