Norte Pioneiro em Revista Semanal

Resumo dos últimos dias na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Sem trégua

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) passou a terça-feira, 3 de novembro, gravando mensagens de apoio para o programa eleitoral dos candidatos a prefeito e vereador dos municípios do Norte Pioneiro.

Sem expediente na Assembleia Legislativa por conta das comemorações ao Dia do Servidor Público, Romanelli aproveitou para expressar o compromisso com a mesorregião do Norte Pioneiro e reforçou que vai atuar em conjunto com os prefeitos eleitos e reeleitos e com os vereadores para que toda a região continue recebendo os investimentos do Estado para o desenvolvimento regional.

“Vamos escolher candidatos que têm compromisso com o Norte Pioneiro e, juntos, trabalhar para melhorar a vida das pessoas”, resume o deputado.

Colégio Cívico-Militar

Nos quatro NREs (Núcleos Regionais de Educação) do Norte Pioneiro, 16 colégios foram eleitos pela comunidade escolar para se transformar em Colégios Cívico-Militares. Na região de Cornélio Procópio, cinco escolas foram as escolhidas. Com o resultado, devem se tornar colégios cívico-militares o Colégio Estadual Professor Mailon Medeiros (Bandeirantes); o Colégio Estadual André Seugling e o Colégio Estadual Monteiro Lobato (Cornélio Procópio), o Colégio Estadual João XXIII, (São Jerônimo da Serra) e o Colégio Estadual João Turin (São Sebastião da Amoreira).

Colégio Cívico-Militar 2

No NRE de Jacarezinho, são seis as instituições estudantis que poderão adotar o novo modelo, aprovado pela população são a Escola Estadual José Pavan (Jacarezinho); o Colégio Estadual Angelina Ricci (Cambará); a Escola Estadual Hercília de Paula e Silva (Carlópolis); a Escola Estadual Dr. João da Rocha Chueiri (Ribeirão Claro); a Escola Estadual Merinez Corrêa (Ribeirão do Pinhal) e o Colégio Estadual Dona Moralina Eleutério (Santo Antônio da Platina).

Colégio Cívico-Militar 3

Já os NREs de Ibaiti e Wenceslau Braz, juntos, somam cinco escolas aprovadas pela população. Com isso, o novo modelo de Colégio Cívico-Militar poderá ser adotado no Colégio Estadual Júlio Farah (Ibaiti) e no Colégio Estadual Segismundo Antunes Netto (Siqueira Campos); no Colégio Estadual João Paulo II (Arapoti) e nos Colégios Anita Canet e o Olavo Bilac (Jaguariaíva).

Santo Antônio da Platina

Mutirão formado pelas escolas da Rede Municipal de Ensino de Santo Antônio da Platina promove do “Dia D” da Educação. Nesta quinta-feira, 5, uma força tarefa fez a entrega de atividades domiciliares aos estudantes do município. O objetivo foi de estimular os pais a irem até as instituições de Santo Antônio da Platina e ajudar na educação dos filhos. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, apesar de o ano letivo estar quase chegando ao fim, é muito importante que todos os alunos tenham acesso e façam as atividades.