Norte Pioneiro em Revista Semanal

Mãos à obra

A eleição nem bem terminou, mas prefeitos eleitos e reeleitos do Norte Pioneiro já estão em busca de recursos para os municípios. Nesta semana, alguns deles visitaram o gabinete do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) tanto para agradecer quanto para fazer pedidos.

Respeitando todas as medidas de combate ao novo coronavírus, como o uso de máscara de proteção facial e de álcool em gel e mantendo o distanciamento social, os políticos aproveitaram para estreitar relacionamento com a Assembleia e o Governo do Paraná, tendo o deputado Romanelli como interlocutor entre as prefeituras e o Legislativo e Executivo estaduais. O prefeito Gelson Mansur (PSDB), de Joaquim Távora foi um dos visitantes. Ele esteve acompanhado dos vencedores nas urnas, Reginaldo Vilela (Pode) e o vice Antônio Bagatim (PSDB), do ex-presidente da Cohapar, Mounir Chaowiche e do assessor jurídico da prefeitura tavorense Braitiner Martins.

Mão na massa

Edimar Santos (PTB), de Santa Cecília do Pavão, Paulinho Branco (PSB), de Sapopema, e Hiroshi Kubo (PSD), de Carlópolis foram reeleitos para um novo mandato no último dia 15 também se reuniram com o deputado Romanelli, que disse ter orgulho de atuar nestes municípios, ao lado de grandes companheiros de trabalho. A professora Exilaine Gaspar, a Laine (MDB), que foi eleita prefeita em São Sebastião da Amoreira também já está com a mão na massa. Romanelli a recebeu com a cordialidade e respeito que lhe são característicos. Para ele, a professora Laine é uma mulher batalhadora, com boas ideias e vontade de fazer a diferença. “Orgulho de tê-la apoiado e de ser um parceiro a partir de 2021”, resume.

Gratidão

O vereador Fabrício Pagliaci (PSDB) não conseguiu os votos necessários para administrar Santa Amélia. Mesmo assim, ele procurou o deputado Romanelli para agradecer ao apoio. Fabrício obteve mais de 42% dos votos, resultado do trabalho que realiza como vereador, sempre conquistando recursos para o município que o adotou. “Quero agradecer a cada voto recebido e, em especial, ao deputado Romanelli. Essa parceria continua e, juntos, vamos continuar a lutar para melhorar a vida das pessoas”, reafirma o vereador.

Angra Doce

Ribeirão Claro, Carlópolis, Jacarezinho, Siqueira Campos e Salto do Itararé, que integram a região conhecida como Angra Doce, foram destaque no último fim de semana na capital paulista. O potencial turístico da região foi apresentado no São Paulo Boat Show 2020, considerado a maior feira náutica da América Latina. Ao todo, 15 cidades com potencial de exploração do turismo náutico formam a Angra Doce. Dez são do estado vizinho. Em comum, todos são banhados pelo reservatório da Usina Hidrelétrica Chavantes, formada pela confluência dos rios Paranapanema e Itararé, entre os municípios de Ribeirão Claro (PR) e Chavantes (SP).

Interesse Turístico

Em dezembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma Lei que instituiu a região como Área Especial de Interesse Turístico. Com isso, espera-se o fortalecimento do turismo, com a previsão de estimular e priorizar investimentos públicos para o desenvolvimento do setor. A Angra Doce tem se transformado nos últimos anos no principal atrativo para a prática de esportes radicais e de aventura, como rafting, canoagem, trekking, asa delta, voo livre, paraglider, parapente, equitação, passeios náuticos e pesca esportiva. Um dos principais destinos dos esportistas do Paraná e do Brasil, que têm nas montanhas e na água, os principais recursos para aventura e lazer.

Em alta

O café produzido no Norte Pioneiro está em alta. Dois produtores da região foram os vencedores do concurso Café Qualidade Paraná, que revelou todos os dez finalistas. Destes, nove são “pés vermelhos”. Juarez Colatino de Barros, de São Jerônimo da Serra, e Shigue Kuwano Sera, de Congonhinhas venceram nas categorias cereja descascado e café natural, respectivamente. Cada produtor tem a garantia de comercialização do lote pelo valor de R$ 2,2 mil a saca, um ágio de 216% a mais que a cotação registrada na quarta-feira (18) na BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros).

Em alta 2

Ao todo, 300 produtores de todo o Estado participaram do Concurso. Os demais vencedores, na categoria cereja descascado são Ricardo Batista dos Santos, (vice-campeão) e Pablo Ribeiro dos Santos, de Congonhinhas; e Aldenice da Silva Soares e Ageu Luiz Teodoro, ambos de São Jerônimo da Serra. Já na categoria café natural, os outros quatro vencedores são Jonas Aparecido da Silva (vice-campeão), de Pinhalão; Maristela Fátima da Silva Souza, de Tomazina; Solange Aparecida de Araújo, de Apucarana; e Lúcia Aparecida Pedro Diniz, de Tomazina.

Jacarezinho

O empresário Marcelo Palhares (PSD) foi eleito prefeito de Jacarezinho no dia 15 de novembro. Nem bem comemorou a vitória nas urnas, o empresário já cumpriu agenda como prefeito eleito. Acompanhado do deputado Romanelli, que o apoiou na eleição, ele participou de solenidade oficial de assinatura de convênio entre o Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná) e a UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná). A parceria entre as duas instituições vai incentivar a inovação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas, além de apoiar o setor produtivo e promover sustentabilidade e empreendedorismo na região. O Tecpar fez a cessão de uso das instalações da unidade em Jacarezinho para a Universidade.

Cornélio Procópio

Campanha solidária promovida pelo NRE (Núcleo Regional da Educação) de Cornélio Procópio arrecadou mais de 11 toneladas de alimentos para o Hospital do Câncer de Londrina. A mobilização envolveu servidores da unidade e de outros 68 colégios estaduais da região. É a segunda vez que a chefe do NRE, professora Ana Paula Tavella Machado dos Santos, organiza a campanha.

Segundo ela, há um engajamento muito grande de professores, diretores, pais e alunos, que doaram alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e café. “É surpreendente o apoio que recebemos”, afirma. A diretoria do hospital já retirou os donativos, que vão contribuir para a alimentação dos pacientes do hospital durante dois meses. O Hospital é referência para 220 municípios do Paraná.