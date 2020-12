Destaques na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Norte Pioneiro

Quem está de olho nos novos gestores, que assumem o mandato em 1º de janeiro de 2021 é o Ministério Público Estadual, que se coloca como aliado das prefeituras e câmaras municipais do Norte Pioneiro.

A coordenadora do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), Kele Cristiani já agendou uma reunião com prefeitos eleitos e reeleitos e vereadores da mesorregião do Norte Pioneiro, de forma virtual, nos dias 16 e 17 de dezembro. A promotora fará orientações gerais sobre as questões administrativas nas gestões municipais e quer promover interações entre os participantes. Vale lembrar que a participação é facultativa, mas essencial para o bem do serviço público.

Amunorpi

Com a posse dos novos gestores, mudanças deverão ocorrer no comando da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), já que o prefeito Sérgio Faria (DEM) cumpriu dois mandatos e deixará o cargo. Hiroshi Kubo (PSD), que foi reeleito em Carlópolis, deve ser o substituto. Além dos desafios, Hiroshi terá ainda de atuar no fortalecimento da Associação.

Cisnorpi

Já o Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) deve ficar sob a presidência do prefeito eleito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), que vai substituir Mário Pereira (PSC), que não conseguiu se reeleger em Ribeirão Claro, ao ser derrotado pelo pecuarista João Carlos Bonato (PSB).

Marcelo Palhares é um expoente da política local pela primeira vez disputou um cargo eletivo, vencendo com folga nas urnas. Em 2018 ele apoiou a candidatura do governador Ratinho Junior (PSD) e se fortaleceu. Agora, em retribuição, tem apoio do Governo do Estado e do secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Santo Antônio da Platina

Está previsto para iniciar nesta sexta-feira, 11, o Sistema de Estacionamento Rotativo Pago, no centro de Santo Antônio da Platina. Motoristas que queiram ocupar uma das 1800 vagas de estacionamento nas ruas Marechal Deodoro e Rui Barbosa, na avenida Oliveira Motta e nas transversais entre elas deverão desembolsar R$ 2,00 por hora, sendo possível parar em mais de um lugar dentro do período pago. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. Idosos e deficientes também deverão pagar para usar as vagas especiais reservadas, com tempo máximo de três horas. São isentas de cobrança, pelo período máximo de três horas, as motocicletas, que têm espaço exclusivo devidamente identificado. Veículos de carga e descarga também são isentos quando respeitado o limite de 30 minutos.

Jacarezinho

O 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Jacarezinho ganhou o reforço de novas viaturas, que foram entregues oficialmente pelo governador Ratinho Junior.Em todo Paraná são 60 novos veículos para as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiro e Depen (Departamento Penitenciário).

Cornélio Procópio

O 12º BPM, de Cornélio Procópio também terá a frota reforçada com as novas viaturas. Somente em 2020 foram investidos R$ 126,1 milhões na compra de 816 novas viaturas distribuídas pelo Governo do Paraná. Os BPMs das duas cidades-sede ganharam veículos do tipo van, modelo Renault Master. Foram entregues 15 micro-ônibus rodoviários para a PM, caminhões para o Corpo de Bombeiros e viaturas modelo Citroën C4 Lounge para a Polícia Civil e o Depen.