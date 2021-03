Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Pedágio livre para motos

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) defende a isenção do pedágio para motocicletas, já que a arrecadação é irrelevante para as concessionárias, mas onera quem precisa do veículo para trabalho.

Segundo o parlamentar, com a proximidade do término do contrato de concessões das rodovias paranaenses, a Assembleia Legislativa se mobiliza para evitar que os mesmos erros já cometidos voltem a se repetir. Ele acredita que, além de exigir uma licitação exclusivamente pelo menor preço da tarifa, a sociedade paranaense deve defender um sistema de garantias da realização de obras nas futuras concessões de rodovias. “O modelo mais razoável para assegurar as obras seria instituir um depósito de caução”, considera.

Pesquisa e tecnologia

Todas as universidades estaduais paranaenses – inclusive a Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) – terão aporte de R$ 1,5 milhão para aplicar no programa pró-extensão do ensino superior. A chamada pública para adesão ao programa já está aberta. O recurso é da SETI (Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e da Fundação Araucária. O edital completo pode ser acessado no www.fappr.pr.gov.br em programas/programas abertos. O objeto do programa é de suprir o custeio, bolsas e equipamentos destinados a projetos e programas de extensão, além de proporcionar suporte financeiro às propostas institucionais adequadas a isso. A iniciativa representa um marco histórico para a extensão universitária paranaense e fortalece a política da extensão universitária do Paraná.

Ainda dá tempo

A Uenp adiou a prova do vestibular 2021 para o dia 20 de junho. Quem não se inscreveu, tem agora até 6 de maio para fazer a inscrição.

A instituição oferta 1083 vagas em 27 cursos de graduação nos campi de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes. A taxa de inscrição é de R$140,00. Em Jacarezinho, são 540 vagas disponíveis em 11 cursos. O campus de Cornélio Procópio oferece 357 vagas em oito cursos. Já em Bandeirantes, seis cursos, com 186 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet no endereço vestibular.uenp.edu.br

Wenceslau Braz

Em parceria com o Sebrae/PR, a Prefeitura de Wenceslau Braz aderiu ao programa Educação Empreendedora. O objetivo é de transmitir conceitos que promovam a educação empreendedora desde a infância dos alunos. Com isso, a expectativa é de despertar sonhos nas crianças, incentivando a formação de cidadãos empreendedores e comprometidos com o desenvolvimento local e sustentável.

Siqueira Campos

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) emitiu 26 recomendações para 23 municípios paranaenses sobre melhorias no desempenho da gestão sobre a receita pública proveniente da cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). No Norte Pioneiro, Siqueira Campos (foto principal) foi o único município que recebeu a recomendação. As medidas foram indicadas após fiscalização realizada pela Coordenadoria de Auditorias do TCE-PR, que elencou oito oportunidades de melhorias, às quais foram direcionadas determinadas recomendações endereçadas à totalidade ou a parte dos municípios, a depender do caso.

Cornélio Procópio

Contribuintes de Cornélio Procópio (foto abaixo da prefeitura) que têm direito à isenção do IPTU 2021 deverão solicitar o benefício na Prefeitura Municipal somente a partir de julho. A mudança da data está em regulamentação por meio de decreto e atende a um pedido do prefeito Amin Hannouche (PSD). Segundo o prefeito, muitas pessoas, sobretudo idosos, vão diariamente à Prefeitura solicitar isenção. Como há um decreto que trata do distanciamento social e para evitar aglomerações, Amin optou pelo adiamento do prazo, para beneficiar o maior número de contribuintes e evitar aumento descontrolado dos casos de covid-19. Além dos aposentados, o benefício é concedido integralmente a outras categorias, como idosos e aqueles que sofrem de doenças degenerativas.

Salto do Itararé

O prefeito de Salto do Itararé, Paulinho Sérgio Fragoso (PSD) anunciou a liberação de R$ 160 mil do Governo do Paraná para a implantação de sinalização de trânsito e de um laboratório de robótica no Colégio Estadual Antônio Delfino Fragoso. Também foram liberados recursos para a expansão da canalização de água potável dos moradores do bairro Farturinha e Bom Jardim. Outras áreas do município também devem receber investimentos do Governo do Paraná, para incentivar a melhoria da qualidade de vida no município.

Cisnop

O Cisnop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná) confirmou a intenção da compra de 100 mil doses de vacina Spotinik por 21 cidades da região da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná). O custo é de R$ 4,8 milhões para a aquisição, transporte refrigerado, escolta armada, logística de retirada no aeroporto e entrega aos municípios. Além do Cisnop, o Paraná Saúde, – Consórcio de Medicamentos também já fez a carta de intenção para a compra de 20 milhões de doses. A negociação, no entanto, depende de autorização das Câmaras de Vereadores, que devem analisar as propostas nos próximos dias.

Jacarezinho

Em Jacarezinho, a Prefeitura faz apelo à população para usar máscara, evitar aglomeração e sair de casa apenas em casos de extrema necessidade para evitar aumento dos casos de coronavírus. Isso porque todos os leitos exclusivos de atendimento aos pacientes com Covid-19 estão ocupados. A Prefeitura lidera um movimento que busca recursos e equipamentos para ampliar a capacidade de atendimento do hospital, que já tem 10 leitos semi-intensivos garantidos. Os novos leitos podem ser implantados nos próximos dias enquanto outros aparelhos