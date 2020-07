Norte Pioneiro em Revista Semanal

Bola na trave

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) considerou que o presidente Jair Bolsonaro, ao vetar 18 itens da Lei que obriga o uso de máscara em lugares públicos e privados de acesso ao público, aprovada no Congresso Nacional, mandou uma “bola na trave”. Comprovadamente, a máscara de proteção facial é uma ferramenta no combate ao coronavírus.

Corrente do bem

Romanelli disse que um novo estudo na Alemanha, publicado no portal VoxEU, especializado em políticas públicas, mostra uma redução de 40% na taxa de crescimento de casos de Covid-19 com o uso de máscara. “Resultado comprovado pela ciência e que reforça a importância da Lei 20.189/2020, que torna obrigatório o uso de máscara em ambientes coletivos em todo o Paraná, desde abril”, aponta. Vale lembrar que os vetos do presidente não anula a lei estadual, de autoria de Romanelli. Portanto, no Paraná, o uso de máscara de proteção ambiental é obrigatório.Em Uraí, Prefeitura e comunidade estão empenhados desde o início numa corrente do bem, com o objetivo de atender famílias em situação de vulnerabilidade social com a distribuição de alimentos. Desde antes de a pandemia chegar ao Brasil, sobretudo em Uraí, muitas ações como essa são realizadas.Chegou a pandemia e muita gente descruzou os braços para atender pessoas necessitadas, em especial, o empresário Tinho Itimura, que sozinho já distribuiu mais de 40 toneladas de alimentos. E a corrente do bem cresceu e deu certo. As doações chegam de todos os segmentos da comunidade, desde alimentos in natura até cestas básicas. Em Uraí, com certeza, ninguém passou fome durante todo esse período crítico que estamos vivendo.



Covid sem frio

A Defesa Civil de Cornélio Procópio, em parceria com a Secretaria de Saúde, Provopar e UTFPR estão recebendo doações de cobertores e leite para ajudar aqueles que mais necessitam nesse momento de frio e pandemia, através da Campanha Covid sem Frio. As doações podem ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria de Promoção Social, na Prefeitura e na UTFPR até o dia 17 de julho, quando acontece o Dia “D” de Arrecadação da Campanha Covid sem Frio. Uma equipe da campanha estará em frente ao Coreto do Calçadão da XV recolhendo as doações em sistema Drive Thru. Participe e faça a sua doação.