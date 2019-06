Platinense participa de programa em rede nacional (vídeo)

Ela voltou com R$ 22.200,00

Maria dos Santos (fotos e vídeo) , de Santo Antônio da Platina, participou na noite de domingo, dia 23, do programa Roda a Roda Jequiti, apresentado por Sílvio Santos, no SBT.

É um quadro com games onde os participantes, escolhidos entre os compradores(clientes) concorrem a prêmios especiais em barras de ouro.

A platinense chegou ao fim ganhando 22.200 reais

A Jequiti é uma empresa brasileira de cosméticos fundada pela empresária Íris Abravanel, que pertencente ao conglomerado de empresas do Grupo Silvio Santos.