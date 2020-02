Santo Antônio alerta com 16 casos de dengue

E também mais 75 notificações da doença

A secretária e o diretor de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão e Eliezer de Freitas Ribeiro, fizeram visita de cortesia ao npdiario nesta terça-feira, dia 11 (fotos). Na ocasião, informaram 16 casos positivos de dengue e 75 notificações (pessoas que sentem sintomas e que podem ou não ser confirmados) no município, evidenciando o alerta para que todos combatam a doença.

O que se quer é evitar , neste primeiro momento, é uma epidemia, como acontece em Jacarezinho com 493 casos positivos e 1.076 notificações. Agir preventivamente.

Os dois anunciaram que os mutirões vão continuar. Iniciado no final de semana no Monte Real e na Platina, as atividades e os esforços envolvem secretarias e departamentos, incluindo Obras e Meio Ambiente, conforme determinação do prefeito Professor Zezão,Vigilância Sanitária, Agentes de Endemias, laboratórios, Pronto Socorro, Hospital Nossa Senhora da Saúde,19ª Regional de Saúde, Pastorais, Imprensa responsável, e todas as chamadas forças vivas para evitar o aumento dos casos da doença.

Essa mobilização platinense priorizará os Jardins Santo André e Bela Vista e também o centro, notadamente a rua 19 de Dezembro, locais de maior incidência dos focos do mosquito.

“Crianças, gestantes e quem tem diabetes ou doenças do coração, devem tomar mais cuidado“, recomenda Gislaine.

O que é a dengue: Infecção viral geralmente ocasionada pela picada do mosquito Aedes aegypti. SINTOMAS – Considera-se caso suspeito de dengue todo paciente que apresente febre de início súbito, com duração máxima de 07 dias, acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: cefaleia, dor no fundo dos olhos, dor muscular ou articulações, fraqueza ou exantema (erupção cutânea que ocorre em doença aguda provocada por vírus), podendo apresentar ainda sangramentos, tendo estado nos dias anteriores ao início dos sintomas em área com casos confirmados da doença ou presença do mosquito. Presença desses sintomas, procurar unidade de saúde mais próxima. Passada a fase febril, com duração média de três (3) a cinco (5) dias, o caso poderá ir para a cura ou passar para a forma grave da doença, apresentando alguns sinais de alerta: – Dor abdominal intensa (referida ou à palpação); – Vômitos persistentes; – Queda da pressão arterial; – Fígado aumentado; – Sangramento de mucosas (ouvido, nariz, gengivas, entre outros); – Sonolência, agitação e confusão mental (principalmente em crianças); – Aumento progressivo no exame de hematócrito. TRATAMENTO – O tratamento é a hidratação e medicamentos sintomáticos, deverá ser iniciado tão logo seja suspeito do caso e conforme a classificação clínica realizada por profissional de saúde.

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (11) o novo boletim de infestação predial que apresenta o Levantamento de Índices Rápido para o Aedes aegypti, o LIRAa. O Paraná tem 331 municípios infestados, representando 82,96% do Estado.

No período de 2 de janeiro a 6 de fevereiro, dos 399 municípios do Paraná, 103 estão classificados em situação de risco de epidemia; 160 em alerta e 114 em situação satisfatória para o IPP (Índice de Infestação Predial). Os demais não enviaram informações ou não realizaram o monitoramento. O município com maior índice de infestação predial do Aedes aegypti é Terra Boa, na Região Noroeste do Estado, com 14,80% IPP por 100 mil habitantes.

FÊMEA – O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) define depósito como todo recipiente utilizado para finalidade específica que armazene ou possa vir a armazenar água e que esteja acessível à fêmea do mosquito, ou seja, é o local que acumula água onde a fêmea do mosquito deposita seus ovos.

Dentre as amostras, 78,2% são depósitos móveis ou passíveis de remoção – recipientes plásticos, garrafas, latas, sucatas em pátios e ferros velhos, entulhos de construção, pneus, vasos de plantas, bebedouros e recipiente para degelo de geladeiras, entre outros.

“O levantamento demonstra que os fatores externos são determinantes para eliminação dos criadouros, reforçando a necessidade do apoio da população para acabarmos com possíveis focos do mosquito. A retirada mecânica deste conteúdo é sempre o mais indicado e mais efetivo”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

LIRAa – É uma iniciativa desenvolvida pelo Ministério da Saúde desde 2002, sendo realizada pelos municípios considerados infestados pelo Aedes aegypti. Ele permite a identificação de áreas com maior proporção/ocorrência de focos, bem como os criadouros predominantes, indicando o risco de transmissão de dengue.