XVII Ciclo de Debates oferece oficina sobre técnicas de entrevista

Valdir Amaral explicará algumas técnicas de como convencer pessoas a falarem em entrevistas

O Curso de Jornalismo do Unibrasil Centro Universitário realizará, terça-feira, dia 20, às nove horas, a oficina virtual de “Técnicas de Entrevistas”, com o jornalista, fotógrafo, assessor de Imprensa da Assembléia Legislativa do Paraná e colaborador do portal www.npdiario.com, Valdir Amaral (fotos e vídeo).

A oficina tem por finalidade ensinar algumas das principais técnicas de entrevistas para a coleta de dados jornalísticos, por meio de perguntas e respostas. Também será discutido como convencer pessoas a falar na hora para se produzir uma boa reportagem.

O resultado de uma boa entrevista gera sempre maior credibilidade ao trabalho do entrevistador. Além disso, é importante sempre compreender as características dos principais tipos de entrevista jornalística, para aí sim pode elaborar uma boa pauta e definir as perguntas mais coerentes.

O evento será apresentado de forma remota, ao vivo, por vídeo conferência através das plataformas Teams, pela página oficial do Unibrasil no youtube e também pela página oficial da Unibrasil no Instagram @unibrasil.

O evento é aberto ao público, gratuito e de forma limitada. Não fique de fora dessa.