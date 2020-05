2º Batalhão da Polícia Militar comemora 67 anos

Mantendo-se firme como “Guardião do Norte Pioneiro”

O 2º Batalhão da Polícia Militar completa 67 anos de existência nesta segunda-feira, dia quatro, e, por isso, a instituição está reafirmando seu compromisso com a Segurança Pública de qualidade. A instituição é comandada atualmente pelo tenente-coronel Luiz Francisco Serra (foto).

A Unidade está presente em todos os vinte e dois municípios que compõem o Norte Pioneiro e, à vista disso, adota a expressão “Guardião do Norte Pioneiro”. De acordo com eles, guardião é aquele que guarda e protege: principalmente neste momento da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus, acrescentam que, mais do que nunca, é hora de proteção e trabalho.

O momento de celebrar o aniversário desse trabalho ficará para outra data, visto que a prevenção é a melhor demonstração de responsabilidade e é necessário seguir as orientações de isolamento da Organização Mundial da Saúde.