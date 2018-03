2º Batalhão intensifica policiamento em Jacarezinho

Início das novas estratégias de segurança na cidade.

Nesta terça-feira, dia 6, o 2º BPM iniciou a aplicação de equipes de reforço em alguns bairros e na área central da cidade, com a finalidade de prevenir a criminalidade e estreitar o relacionamento do policial com a comunidade. Para alcançar tais objetivos, a equipe policial definiu o patrulhamento ostensivo em pontos estratégicos nas regiões de maior risco de acordo com as estatísticas da Polícia Militar.

Para o comandante do 2º Batalhão, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, a proximidade da Polícia Militar com a comunidade jacarezinhense resultará em ações rápidas como a prevenção de pequenos delitos. Com a intensificação da atividade preventiva, espera-se a melhora dos índices criminais da cidade. A Polícia acredita, também, que a aproximação com o cidadão resultará no recebimento de mais informações sobre o modo de ação de marginais.