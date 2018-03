2º Batalhão prende três pessoas com 90 pedras de crack

Em Santo Antônio da Platina

Na noite desta terça-feira (6), a Polícia Militar prendeu mais três traficantes de drogas na cidade de Santo Antônio da Platina. A abordagem ocorreu na Vila Ribeiro, onde dois indivíduos possuíam 43 pedras de crack prontas para a venda.

Um deles informou que mantinha mais entorpecentes na casa da namorada e, também, em outra residência. O Canil do 2º BPM foi acionado e em diligências pela casa da namorada do traficante foram encontradas mais 43 pedras fracionadas e uma pedra maior. Na outra localidade mencionada, foram encontradas mais três pedras de crack e dois invólucros de maconha.