2º BPM prossegue com Operação Angra Doce em Ribeirão Claro

Segurança Pública de Qualidade com apoio da PM Ambiental

A Operação Angra Doce continua sendo realizada no município de Ribeirão Claro para a coibir a prática de crimes na zona rural e locais de balneário com o reforço policial. A ação é feita em conjunto com a Polícia Ambiental que dá o apoio aquático às equipes que desenvolvem ações naquele município.

A operação tem trazido tranquilidade aos moradores dos locais citados, uma vez que, mais policiais estão sendo empregados para reforçar a segurança pública de forma estratégica e sistemática.