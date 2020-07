Ação conjunta apreende armas em Ribeirão do Pinhal

Também encontradas munições na casa da rua Ruth Martinez Correa

Na manhã de sexta-feira, dia 10, o Investigador de Polícia Civil compareceu à sede da Polícia Militar e pediu apoio para o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz da Comarca. Por isso, foram à rua Ruth Martinez Correa de Ribeirão do Pinhal e deram início ao trabalho.

No local, os familiares informaram aos PMs que havia uma garrucha antiga dentro de uma caixa de ferramentas, onde foi localizada a Rossi, calibre 32, com número de série não aparente, desmontada. Além disso, no quarto do denunciado encontrado, pelo investigador, em cima do guarda-roupas, um saco plástico contendo dez munições calibre 38, intactas, e um um revólver calibre 38 marca Taurus, com numeração raspada e cinco munições intactas.

O rapaz foi encaminhado à Delegacia Local e as armas/munições apreendidas.

Na sequência, a equipe prestou apoio no cumprimento de mais um mandado de busca e apreensão por roubo na rua Valdevino Batista dos Santos. Nesse local, foram apreendidas peças de roupas para averiguação quanto ao uso no crime. Ainda em extensão a esse mandado, na rua 11, foi localizada uma pistola de brinquedo (simulacro) com características aparentes de uma arma verdadeira. Os objetos foram encaminhados à Delegacia. O jovem não se encontrava na residência.