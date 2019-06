Ação recupera objetos furtados em Ribeirão do Pinhal

Trabalho conjunto das Polícias Civil e Militar

Ação policial desenvolvida pelas forças de segurança de Ribeirão do Pinhal resultaram na recuperação de diversos objetos furtados em residências na cidade.

Após o registro de ocorrência de furtos nos últimos dias, em geral com mesmo modus operandi (arrombamentos de residências e subtração de produtos eletrônicos, perfumes e roupas), a Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar os fatos.

Profissionais avaliaram o caso e desenvolveram diligências de campo, aplicando métodos convencionais de investigação.

Após a conclusão, apontando suspeitos, o delegado titular da cidade, Tristão Borborema de Carvalho, representou ao Poder Judiciário a expedição de três mandados de busca e apreensão.

A Justiça autorizou as buscas.

Juntamente com equipes da Polícia Militar, comandadas pelo Sargento Ilson Aparecido da Silva, o grupo percorreu vários endereços na cidade e esconderijos de bandidos na zona rural. Foram vasculhadas residências de criminosos nos bairros Vila Hermínia, Vila Carvalho e Vila Domingues.

A polícia localizou televisor, perfumes, eletrônicos e roupas e calçados que foram reconhecidos por algumas vítimas que registraram recentemente as ocorrências.

De acordo com o delegado, com a apreensão, a polícia concluirá com a remessa dos inquéritos policiais, com solicitação da prisão preventiva dos ladrões que já foram identificados. ainda segundo a polícia, os criminosos identificados têm registros por furtos e roubos e deixaram recentemente a unidade prisional por força de decisão judicial, por fazerem jus, de acordo com a legislação, a benefícios processuais.