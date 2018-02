Acidente deixa um ferido na BR-153 em Conselheiro Mairinck

Colisão entre furgão e carreta

Um acidente por volta das nove horas desta segunda-feira (19), no km 89 da BR-153, próximo a Conselheiro Mairinck, resultou numa pessoa ferida.

O sinistro envolveu um furgão Ducato, placas de Pinhais (PR), conduzido por Fabiano Teixeira Pedro, de 30 anos, e uma carreta de Votarantim (SP), conduzido por José Lima Duarte (54), transportando produtos perigosos.

Segundo o motorista da carreta que seguia para Telêmaco Borba, o Ducato invadiu a pista colidindo de frente com a carreta. Segundo ele, o choque foi inevitável.

O condutor do furgão foi encaminhado para o Hospital Municipal de Ibaiti pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência0 com dores no tórax, mas não corre risco de morte.O acidente foi atendido pela Defesa Civil e SAMU de Ibaiti e PRF de Santo Antônio da Platina(Informe Policial).