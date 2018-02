Acidente em Abatiá envolve casal de Joaquim Távora

A motocicleta tem placas de Ribeirão do Pinhal

Em torno das 21 horas desta sexta-feira, dia nove, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Bandeirantes atenderam acidente na PR-436, Rodovia que liga Bandeirante a Abatiá.

Havia duas pessoas caídas no acostamento da pista e ao lado uma moto CG Titan vermelha (placas de Ribeirão do Pinhal).

Os socorristas rapidamente fizeram os primeiros atendimentos às vítimas.

A moça que estava na garupa estava consciente, com algumas escoriações, já o rapaz que conduzia a moto estava com suspeita de várias fraturas.

Rapidamente, os dois foram encaminhados para o Pronto Socorro de Bandeirantes para cuidados médicos.

Segundo informação da jovem, eles são moradores de Joaquim Távora, e estavam em Abatiá na casa de parentes, em seguida foram sentido Bandeirantes ,quando em uma curva próximo do Cateto Nomura,não se sabe o motivo, perderam o controle e tombaram o veículos.

Também esteve presente a Polícia Rodoviária Federal(Colaborou Rádio Cabiuna).