Acidente em Andirá mata bandeirantense de 34 anos

Motorista de carreta fugiu do local

O agente carcerário Fabiano Pereira Santos (fotos), de 34 anos, perdeu a vida num acidente ocorrido em torno de 6h20m deste domingo, dia 11 em Andirá.Ele conduzia sua motocicleta de Bandeirantes para o trabalho no plantão da cadeia de Jacarezinho e foi atingido por uma carreta bi-trem que cruzou a BR-369 para acessar a PR-092, via Barra do Jacaré.

Morador do Conjunto Yara, formado em educação física, era personal trainer e trabalhava também como agente penitenciário.

O motorista fugiu do local sem prestar assistência.

Socorristas encaminharam a vítima ao Pronto Socorro Municipal de Andirá, porém não resistiu aos ferimentos.

Seu corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho e sepultado na manhã desta segunda-feira, dia 12, no cemitério Municipal de Bandeirantes.