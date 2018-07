Acidente entre moto e carreta mata homem na PR-435

Vítima fatal tinha 53 anos

Acidente no km 9 da PR-435 entre Congonhinhas e Ibaiti resultou numa pessoa morta e outra gravemente ferida em torno de 18 horas desta terça-feira, dia 17.Foi na chamada Serra de Congonhinhas.

A Scania T-114 (placas APG 9801/Palmeira/PR) carregada de soja em grão conduzida por Sidnei Sibert Moreira Santos, de 26 anos, trafegava pela rodovia, no sentido Congonhinhas/entroncamento com a PR 272 (Ibaiti), carregado de soja em grãos.

Bateu na lateral de uma motocicleta Honda CG 150 (placa AHO 7418/Nova Fátima/PR), dirigida por Denavir Cândido Jardim,53, que viajava no sentido contrário (fotos).

A carreta tombou na pista, espalhando grande parte da carga na pista.

Devanir morreu no local e o motorista da carreta foi encaminhado em estado grave com fratura exposta para o Hospital de Congonhinhas e logo após para outro, em Cornélio Procópio.

Após ser limpa com uma retroescavadeira, a rodovia foi liberada ao trânsito normal.