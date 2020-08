Acidente mata três pessoas em Jacarezinho

Na zona urbana jacarezinhense com duas motos e um carro

Acidente às 18h20m deste sábado, dia primeiro, no KM 23 da PR-431 no trecho entre Jacarezinho e Ribeirão Claro causou a morte de três pessoas no início da noite deste sábado, dia primeiro, perto do bairro jacarezinhense Aeroporto.

Um Fiat Idea (de Santo Antônio da Platina) e duas motocicletas, uma Honda Titan ( de Pompéia/SP) e outra Honda Titan 160( placa de Jacarezinho).

As duas motos teriam batido primeiro. Numa o condutor identificado como Vítor e o piloto Sérgio Moura, 45 anos, e uma criança de presumíveis três anos, morreram. Uma moça de 15 anos quebrou o fêmur(fratura exposta) e foi levada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia

O motorista do Idea sofreu apenas ferimentos leves.

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual(unidade operacional de SAP), corpo de bombeiros, Policias Civil e Militar estiveram no local, que permaneceu interditado cerca de duas horas.

O IML(Instituto Médico Legal) removeu os corpos e entregou para familiares. Os corpos foram sepultados neste domingo, dia dois, em Jacarezinho.