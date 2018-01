Acidente na BR-369 entre Andirá e Cambará

Danos materiais e duas pessoas feridas

Aconteceu colisão no KM 29 da BR-369 em torno do meio-dia desta terça-feira, dia 16, entre Cambará e Andirá.

Informações indicam que um caminhão Baú e um Gol(placas AGL 9478/Cornélio Procópio) subiam pela pista principal quando o Santana (placas CZZ 1115/Ourinhos/SP) realizou a ultrapassem pela pista contrária.

Não se sabe a causa, mas o Santana saiu da rodovia entrando no gramado e depois retornou de ré atingindo o Gol, que foi arremessado para o mato.

No carro maior, viajava uma família de Ourinhos que estaria de mudança para Bandeirantes e, no veículo menor, um casal morador de Barra do Jacaré. Duas pessoas ficaram com ferimentos leves .Equipes da Econorte, SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e Defesa Civil de Cambará atenderam a ocorrência(Com Amigos da Notícia).