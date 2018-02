Acidente mata homem na rodovia PR-092

Colisão foi entre Arapoti e Jaguariaíva

Sidinei Liar, de 63 anos, morreu na manhã deste sábado, dia 17, em acidente na PR-092 entre Arapoti e Jaguariaíva.Ele estava entre os pacientes que seguiam para Ponta Grossa para fazer hemodiálise numa ambulância, que bateu perto do posto Paranazão. Após receber os primeiros atendimentos no Hospital 18 de Dezembro, estava sendo transferido para outra unidade de saúde, mas não resistiu e entrou em óbito.

A Kombi da prefeitura arapotiense em que Liar viajava transportava mais seis pessoas e o motorista e colidiu frontalmente com um Ford Scort com placas de São Bento do Sul (SC).

Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e Defesa Civil atenderam a ocorrência, que provocou bloqueio da rodovia durante cerca de uma hora.

As informações sobre o condutor do carro e os demais ocupantes da Kombi são mínimas, mas todos foram encaminhados para hospitais da região.