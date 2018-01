Enterrado corpo de jovem que morreu em Santo Antônio

Estava de moto na PR-439

Murilo de Oliveira Santos (foto), de 19 anos, sofreu acidente no final da tarde deste domingo, dia sete, depois de perder o controle de sua Honda CG 150 às 16h10m na rodovia PR-439, proximidades da fazenda Bocaina, em Santo Antônio da Platina.

O rapaz, que era de Santa Amélia, chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao Pronto Socorro local, mas não resistiu e perdeu a vida no final da tarde.

A Polícia Rodoviária Estadual(posto Platina) atendeu a ocorrência, assim como o Instituto Médico Legal de Jacarezinho.O corpo foi velado na capela mortuária e sepultado no final daa tarde desta segunda-feira no Cemitério Municipal de Santa Amélia.