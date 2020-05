Acidente mata menina de 19 anos hoje entre Pinhalão e Japira

Estava sozinha numa motoneta na colisão frontal

Tatiely Ferraz (fotos) de 20 anos, perdeu a vida em torno das 16h30m deste sábado, dia 23, na PR-272, Entre Pinhalão e Japira.

Ela viajava sozinha com sua Honda Biz, perdeu o controle da motoneta e bateu frontalmente contra um Palio com um casal de Joaquim Távora. Os dois não se machucaram, mas a menina morreu na hora no local.

As informações são da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos. A vítima residia em Pinhalão, onde o corpo será sepultado neste domingo, dia 24.