Acidente mata mulher de 39 anos em Santo Antônio

Ela trabalhava no Hospital Regional do Norte Pioneiro

Claudete Mairinque (fotos), de 39 anos, faleceu na madrugada deste domingo, dia sete, em Santo Antônio da Platina.

Ela acabara de cumprir plantão no setor de limpeza do Hospital Regional do Norte Pioneiro na noite deste sábado, dia seis, e voltava para casa, na garupa da motocicleta que o marido, Antônio, dirigia, quando aconteceu a colisão com um carro.Foi perto da unidade de saúde e ela teve complicações, sendo encaminhada para a UTI da Santa Casa de Jacarezinho, mas não resistiu.

O esposo fraturou o fêmur e o motorista do outro veículo teve ferimentos leves.

Claudete era funcionária da Tecnolimp Serviços, empresa de Jacarezinho terceirizada do Regional.Ela tinha dois filhos (21 e 18 anos) e uma filha de 16.

O corpo foi velado na Igreja Assembleia de Deus, no antigo Terra Roxa ao lado do Wagner Lanches (Rua Dário Vilela Bittencourt), na Vila Ribeiro e sepultado nesta segunda-feira, dia oito.