Acidente na PR-092 mata adolescente de 17 anos

Kawan Rigo (fotos), de 17 anos, perdeu a vida nesta segunda-feira, dia 12, em Siqueira Campos.O jovem tinha acabado de sair do posto de combustíveis (Cristo Rei) onde trabalhava, no KM 293 da PR-092. Estava numa Honda CG 150 e dirigia sentido Wenceslau Braz-Siqueira Campos, quando foi atingido por um caminhão que trafegava no mesmo sentido.

A vítima tinha acabado de sair do local e poucos metros depois aconteceu o acidente.

O condutor do caminhão fugiu sem prestar socorro. Até o momento, apenas um morador de Siqueira Campos disse testemunhar o sinistro, porém, foi socorrer a vítima e não anotou placas ou o modelo do veículo. A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

Kawan foi levado consciente e sangrando muito para a Santa Casa de Siqueira Campos, de onde foi medicado e encaminhado para a Santa Casa de Jacarezinho para cirurgia, porém não resistiu.

O adolescente era filho de Dirceu e Flávia Góes, o segundo dos quatro filhos do casal.Também deixou a companheira e um filho de dois anos.

A morte do rapaz consternou a cidade de Siqueira Campos, domicílio da família e também Quatiguá, onde possui muitos parentes e amigos.

O corpo de Kawan foi liberado pelo IML de Jacarezinho por volta da 9h40m desta terça, velado na Casa Mortuária e sepultado no cemitério de Quatiguá (Colaborou Simone Chiusoli).