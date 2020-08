Adolescente platinense é apreendido e internado após furtos

Cometeu atos infracionais em Santo Antônio e Ribeirão do Pinhal

Na manhã desta sexta-feira, dia 28, no bairro Aparecidinho III, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão e internação de um adolescente, com 17 anos, o qual estava praticando furtos em diversos bairros das cidades de Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal.

Já muito conhecido pelo envolvimento em crimes patrimoniais e invasões de domicílios, com dezenas de passagens , o adolescente foi ouvido na companhia do representante legal em procedimentos de atos infracionais e encaminhado ao CENSE (Centro de Sócio-educação/Foto).

A internação foi representada pelo delegado Rafael Guimarães, após diligências da equipe de investigação da Delegacia de Polícia Civil e também troca de informações com a Polícia Militar. O Ministério Público deu parecer favorável e a Vara da Infância e da Juventude decisão do juízo.