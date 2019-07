Adolescentes apreendidos com 18 quilos de maconha

De 17 e 16 anos

Na manhã desta terça-feira, dia 30, PMs da Rádio Patrulha viram, nas proximidades do terminal rodoviário de Cambará, dois menores conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. A equipe foi ao guichê e constatou que o casal embarcou para a cidade de Londrina.

Dessa forma, a Agência Local de Inteligência começou o monitoramento e em diligências, identificou que os suspeitos retornariam à noite e poderiam desembarcar no vizinho município de Andirá.

Aguardaram o ônibus que traria os jovens e conseguiram embarcar no coletivo onde encontraram os dois.

Tranquilos, seguiram viagem até Cambará e por volta das 20h10m foram abordados.

Com eles, em duas bolsas, foram encontrados vinte tabletes de maconha que pesaram 18 kg de droga, além de uma porção de crack, pesando 40 gramas, que renderia mais de 150 pedras do entorpecente, depois de fracionada.

Os menores, um menino de 17 anos e uma garota de 16, foram apreendidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos pertinentes, assim como tiveram os pais comunicados.