Polícia Militar identifica e prende ladrões em Ibaiti (vídeo)

Um deles usava tornozeleira eletrônica

Nesta terça-feira, dia 14, Policiais Militares da Agência Local de Inteligência realizavam diligências a respeito de roubo corrido em estabelecimento comercial em Ibaiti e ao verificar as imagens da câmera de segurança identificaram os autores, ambos conhecidos no meio.

A dupla tinha facas de açougueiro ao invadir a Mega Chopp na Avenida Arnaldo Busato e levaram apenas 100 reais, mas foram expulsos com cadeiradas

Dessa forma, com apoio da equipe de Rádio Patrulha (RPA) foram às residências dos elementos, no bairro Cohapar, que, ao serem indagados, confessaram e apresentaram as roupas utilizadas no assalto (foto e vídeo) bem como constatado que um deles fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Ambos afirmaram terem utilizado o dinheiro do crime para uso de entorpecentes e conduzidos depois à delegacia de Polícia Civil.