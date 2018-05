Alessandro 171 está de volta e dá golpes em Ibaiti

Já esteve preso várias vezes por estelionato

Um homem aplicou um famoso golpe em vários empresários e moradores na cidade de Ibaiti nesta segunda-feira(14).

Conhecido no meio policial por “Alessandro 171”, o individuo (foto) se apresenta como diretor de futebol e pede patrocínio para as camisas que pretensamente irá confeccionar.

Esse antigo golpe ficou famoso em Ibaiti em meados de 2002 quando várias pessoas entregaram dinheiro nas mãos do falsário para ter os nomes de suas empresas impressas nas camisas.

Após perceberem que se tratavam de um golpe, os empresários, na época, procuraram a polícia. Alessandro 171 também aplicou golpes no comércio nas cidades de Jundiaí do Sul e Ribeirão do Pinhal no ano de 2005. Na época, o malandro usou um talão de cheques sem fundos para comprar várias mercadorias. Após ser preso pelo Setor de Investigações da Polícia Civil de Ibaiti, Alessandro 171 cumpriu pena na Capital do Estado.

Esta semana, o estelionatário voltou aplicando o mesmo golpe na cidade de Ibaiti, e o pior , é que muita gente ainda caiu na velha lábia do malandro .

Segundo informações de uma vítima, o falsário estaria usando tornozeleira eletrônica.

Várias pessoas, após serem abordadas pelo estelionatário, fizeram postagens nos grupos de whatsapp se queixando de ter caído no golpe do marginal.

“ Ele esteve aqui em casa e levou R$ 235,00”, disse uma vítima.“Cuidado gente, também cai nessa já, perdi R$150,00” relatou uma segunda vítima.

“Eu quase dei dinheiro para ele, sorte que estava corrido e não deu tempo, aí ele foi embora, mas eu estava com o dinheiro na mão”, reclamou outra vítima (Informe Policial).