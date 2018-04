Alex Canziani rebate deputado e reafirma pré-candidatura ao Senado

Filha Luíza é pré-candidata à câmara federal

Por telefone, o deputado federal Alex Canziani (foto) rebateu nesta segunda-feira, dia 23, a opinião manifestada pelo deputado federal Fernando Francischini em visita ao npdiario no final de semana, segundo a qual o petebista não seria pré-candidato ao Senado,”sou em quaisquer cenários e para enfrentar quem quer que seja”, afirmou, categórico.

Ele disse respeitar a posição do colega parlamentar,porém reafirmou que a decisão já foi anunciada, assim como está consolidada a pré-candidatura de sua filha, Luíza(foto com o pai), para a câmara federal.

Canziani integra as bases governistas em Brasília e em Curitiba e será companheiro de chapa do ex-governador Beto Richa(PSDB), que tentará a eleição para a câmara Alta(neste pleito serão duas vagas, com as saídas de Roberto Requião/MDB e Gleisi Hoffmann/PT).

Também já confirmou o apoio para Cida Borghetti (Progressista) pré-candidata a reeleição ao Palácio Iguaçu.

