Ampliação de hospital de Carlópolis em estágio avançado

Melhorando a saúde pública

As obras para a ampliação do Hospital São José em Carlópolis prosseguem em ritmo acelerado, conforme informou o prefeito Hiroshi Kubo nesta quarta-feira, dia 26.

Trata-se da construção das salas especiais para instalação de modernos aparelhos de exames e diagnóstico por imagens.

Muitos exames serão feitos no próprio hospital, evitando as constantes viagens de pacientes. As obras para a reforma do hospital iniciaram em janeiro e tem previsão de finalizarem até o final de 2019, quando o hospital será reaberto totalmente reformado e ampliado.

Projeto, construção, obras, trabalhadores e material foram aprovadas pelas rigorosas normas da Secretaria Estadual da Saúde, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e demais órgãos controladores.