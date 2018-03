Andirá mobiliza Plano Municipal de Saneamento Básico

Para modernizar o sistema e resolver demandas

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Andirá (Samae) apresentou na última quarta-feira, dia 28, na Câmara Municipal de Vereadores, o plano de trabalho para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Andirá. Uma ação estratégia, há muitos anos esperada para solucionar problemáticas e modernizar o sistema.

Vereadores, secretários, técnicos envolvidos e a Prefeita, Ione Abib, foram convidados para apreciarem as especificidades do projeto. O evento, que marcou o início da construção do Plano, teve debates, questionamentos e relatos situacionais, apontando as demandas e enfrentamentos que o município terá que superar neste viés, para garantir mais eficácia no atendimento de serviços de água, esgoto, galerias pluviais, resíduos sólidos.

Os dados foram apresentados pelo técnico Agenor Martins Júnior – Arquiteto e Urbanista -, da DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda, de Londrina, contratados via licitação para a operar as análises e fomentar as estratégias. A Prefeita, Ione Abib, durante sua explanação, destacou que o município tem pressa na solução destas demandas, já que há muito tempo, sofre com dificuldades nestes setores. O diagnóstico já começa nos próximos dias 14 e 15, com levantamento de capo (Sistema de abastecimento de água, Sistema de esgotamento sanitário, Sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, Sistema de limpeza Pública e manejo de resíduos sólidos. “A importância do Plano é que ele faz a previsão do investimento para os próximos 20 anos, aprovado através de Lei municipal. Todo recurso que pedir nos órgãos estadual ou federal, tem que ter vinculado o Plano. Por isso a importância urgente”.

De acordo com o técnico responsável pela coleta dos dados, será formado um grupo de trabalho. O Plano seguirá as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Saneamento Básico e os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O grupo de trabalho se reunirá periodicamente para análise dos avanços dos diagnóstico e prospecção do planejamento estratégico e plano de execução (programas, projetos, ações). Finaliza-se com o relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico, elaboração da minuta de Lei e aprovação do Plano. Todo o trabalho será apresentado em Audiência Pública à comunidade.