Antonely entrega Unidade de Saúde de Apoio Rural em Ibaiti

Imóvel agora aberto servirá a comunidade do Patrimônio do Café

O prefeito Antonely Carvalho esteve neste final de semana no Patrimônio do Café, acompanhando o primeiro dia de funcionamento da nova Unidade de Saúde à comunidade do bairro rural, que vai se chamar Susimara Rodrigues de Melo e está localizada no centro, próximo da Capela Nossa Senhora Aparecida.

O imóvel recebeu o nome em homenagem a uma jovem “in memoriam” da família de Esmail Rodrigues de Melo e sua esposa, Soledade Ruiz de Melo, moradores do bairro que doaram o terreno para a construção. Os dois são casados há mais de 55 anos e residem no Patrimônio do Café onde formaram uma grande família e construíram uma bela história no Município.

Em virtude da pandemia no novo Coronavírus, para evitar aglomerações, não houve cerimônia de inauguração. O chefe do executivo esteve no local juntamente com o secretário de Saúde, Wiliam Martins Borges, o presidente da Câmara, Sidinei Róbis e os vereadores André Zaninetti de Matos, Joel Aparecido de Azevedo, Fábio Maldonado Fadel, Antônio Carlos da Silva e Vera Lúcia Siqueira dos Santos, além da família do casa e colaboradores que irão trabalhar na unidade. Todos usavam máscaras de proteção.

GRATIDÃO – O prefeito agradeceu o gesto nobre do casal de amigos. “Senhor Esmail e dona Soledade, quero agradecer muito vocês por este gesto tão bondoso que vai atender muita gente no bairro. O senhor Ismael e a dona Soledade são pessoas do bem e a contribuição deles irá ajudar muitas famílias. Meu muito obrigado em nome da Prefeitura Municipal de Ibaiti e em nome de todos os moradores do Patrimônio do Café”, disse.

A nova unidade começou a ser construída após oficialização da doação do imóvel, em fevereiro de 2018. A construção, pela Prefeitura de Ibaiti, seguiu o projeto padrão das Unidades Básicas de Saúde do município e conta com atendimento médico e a Equipe da Saúde da Família de segunda à sexta-feira das oito às 17 horas.

Ela possui uma sala de espera e recepção, consultório médico, sala para procedimentos médicos, banheiros masculinos e feminino e para portadores de necessidades especiais, cozinha e depósito (fotos).

A Unidade de Saúde de Apoio Rural do Patrimônio do Café foi construída com recursos do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Apsus) e com recursos próprios do município como contrapartida. A liberação dos recursos do Apsus teve a ajuda do deputado estadual Artagão de Mattos Leão Júnior. “Gostaria de agradecer ao deputado Artagão Junior por toda ajuda e empenho na liberação do projeto da UBS de apoio rural do Patrimônio do Café.” comentou o prefeito.

Dr. Antonely também agradeceu os vereadores pelo apoio nas obras que estão sendo executadas em todo o município. “Quero agradecer ao presidente da Câmara e aos nobres vereadores por toda a parceria e empenho com as questões legislativas do município e pelo apoio a nossa administração”, concluiu o prefeito.